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Giriş Tarihi: 25.8.2022

5 yıl sonra gelen itiraf cinayeti ortaya çıkardı

5 yıl sonra gelen itiraf cinayeti ortaya çıkardı
DENIZLI'NIN Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde, polise giderek itirafta bulunan bir kişi, arkadaşının 5 yıl önce bir cinayet işlediğini ve öldürülen kişiyi arkadaşıyla birlikte boş bir tarlaya gömdüklerini iddia etti. Şüphelinin yer göstermesi üzerine, Kocadere mevkiindeki boş tarlada iş makinesi ile kazı çalışması başlatıldı. Tarlada açılan 2 metre derinliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğundaki çukurda çürümüş bir ceset bulundu. Ceset parçaları, kimlik tespitinin yapılabilmesi için adli tıp morguna kaldırıldı. İHA

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5 yıl sonra gelen itiraf cinayeti ortaya çıkardı
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