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Giriş Tarihi: 24.11.2021 17:25 Son Güncelleme: 24.11.2021 17:50

5 yıldır kayıptı! Evinde cesedi bulundu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
5 yıldır kayıptı! Evinde cesedi bulundu

Muğla Bodrum’da, 5 yıldır kendisinden haber alınamadığı iddia edilen 68 yaşındaki Çetin Akıncı’nın cesedi evinde bulundu. Eve gire ekipler Akıncı’nın çürümüş cesediyle karşılaştı.

Bodrum'da, Gündoğan Farilya Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Çetin Akıncı'ndan yaklaşık 5 yıldır kendisinden haber alınamadığı iddia edildi. Yalnız yaşayan Akıncı'nın yut dışında yaşayan kardeşi, yıllarca haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri Akıncı'nın evi açıldı. Evin içine girildiğinde Akıncı'nın deri ve kemik haldeki cesedi bulundu. Çetin Akıncı'nın cesedi, Bodrum Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Çetin Akıncı'nın komşuları yaklaşık 5 yıldır görmediklerini söyledi. Jandarma ve savcı tarafından evde detaylı inceleme yapıldı.

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5 yıldır kayıptı! Evinde cesedi bulundu
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