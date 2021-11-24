5 yıldır kayıptı! Evinde cesedi bulundu

Bodrum'da, Gündoğan Farilya Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Çetin Akıncı'ndan yaklaşık 5 yıldır kendisinden haber alınamadığı iddia edildi. Yalnız yaşayan Akıncı'nın yut dışında yaşayan kardeşi, yıllarca haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri Akıncı'nın evi açıldı. Evin içine girildiğinde Akıncı'nın deri ve kemik haldeki cesedi bulundu. Çetin Akıncı'nın cesedi, Bodrum Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Çetin Akıncı'nın komşuları yaklaşık 5 yıldır görmediklerini söyledi. Jandarma ve savcı tarafından evde detaylı inceleme yapıldı.