5 yıldızlı otel konforunda hastane hizmeti

İzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü için yıkılan İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin olduğu yerde, yeni acil durum hastanesi olarak 2 yıl önce hizmete açıldı. 7 bloktan oluşan, 320 yataklı yatay mimaride hastanede 150 tane, tek kişilik 3'üncü basamak hepa filtresi ve negatif basınçlı izolasyonu olan üst seviyede yoğun bakım ünitesiyle donatılmış odalar 5 yıldızlı otelleri aratmıyor.Hastanede 150 tane içinde tuvaleti, buzdolabı, refakatçi koltuğunun olduğu tek kişilik odalar bulunuyor. Hastane, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında bulunan 150 yatakla birlikte toplamda 470 yatakla kente hizmet veriyor. Acil serviste sarı ve kırmızı alanda 42 tane aktif olarak ventilatörü, solunum cihazı, monitörleriyle birlikte aktif bir alan var. Bunlar deprem ya da herhangi bir afet durumunda alanın genişliği itibarıyla 2 katına çıkabiliyor. Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yekta Öncel, "Odalarımız ve yoğun bakımlarımız tek kişilik. Yılda 2 milyondan fazla kişi hastanemize giriyor." dedi.