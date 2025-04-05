5 yıldızlı otelde korkutan yangın

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Yolu'ndaki 5 yıldızlı bir otelde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazan dairesinden çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında otelde konaklayan 680 kişinin tamamı tahliye edildi, dumandan etkilenen 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.