5 yıldızlı oteli su bastı turistler tahliye edildi

Meteoroloji 4'ncü Bölge Müdürlüğü'nün önceki gün turuncu kod olarak yaptığı ve Antalya'nın doğu ilçelerinde etkili olması beklenen şiddetli yağış uyarısının ardından dün Manavgat ve Serik'te şiddetli yağmur etkili oldu. Manavgat'ta seraları su bastı, 5 yıldızlı bir otel derenin taşması sonucunda sular altında kaldı, oteldeki 500 turist tahliye edildi.Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile evlerin bahçesini su bastı. Evi ve bahçesi suyla dolan İbrahim Kozak (75) ve Ayşe Kozak (72) çifti çocuklarına haber verdi. Çift, yaklaşık yarım metre yüksekliğinde su bulunan evin içinden çocukları tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi de su tahliye çalışması yaptı.Alanya'da yağış ve rüzgârın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi.Antalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi Seyir Tepesi mevkiinde, yağmur nedeniyle bir tepeden 2 katlı evin bahçesine toprak kaydı, kaya parçası düştü.