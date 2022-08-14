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Giriş Tarihi: 15.8.2022

5 yıllık firar denizde bitti

EMİR SOMER EMİR SOMER
5 yıllık firar denizde bitti
İstanbul'da Güven timi polisleri Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli yaya olarak polislerden kaçmaya çalıştı. Polislerin peşinden geldiğini gören şüpheli, Avcılar sahilinde denize atlayarak kaçmaya çalıştı. Polislerin uyarılarına rağmen durmayan şüpheli çantasını, cep telefonunu, elbiselerini yüzerken soyunarak denize attı. Şüpheli tam polislere izini kaybettirmek için tam iki kilometre yüzdü. Polisler, İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. "Kurbağa Adam" olarak adlandırılan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nün Dalgıç polisleri, tekneyle yanına gittikleri kaçan şüphelinin önünü kesti. Tekneye çıkmak istemeyen firariyi denizden "Kurbağa Adam" olarak adlandırılan dalgıç polisler çıkardı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan ötürü arandığı ortaya çıkan M.K.'nın tutuksuz olarak yargılanırken hapis cezası aldığı ve teslim olmadığı saptandı. Toplam 12 yıl altı ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilen ve 5 yıldır arandığı iddia edilen M.K. Emniyete götürüldü. Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari uyuşturucu madde satıcısı M.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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5 yıllık firar denizde bitti
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