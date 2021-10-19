5 yıllık firariydi! Seydikemer’de yakalandı

Yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, hakkında 37 ayrı dosyadan 45 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan şüpheli yakalandı.

Muğla Seydikemer'de, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılma, dolandırıcılık, sahte banka veya kredi kartı üretme ve satma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan aranan şüpheli H.Y., Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli H.Y.'nin 37 dosyadan 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan ve 5 yıldır firari olduğu öğrenildi. Şüpheli adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.