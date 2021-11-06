5 yıllık müthiş mücadele

Demirhan ailesinin 6 yaşındaki kızları Melek, 14 aylıkken lösemiye yakalandı. Yaklaşık 3 yıl süren zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Melek, gerek doktorların uyguladığı tedavi gerekse ailesinden aldığı moral ve azmiyle hastalığın üstesinden geldi. Melek'in annesi Muhsine Demirhan, genel bir rahatsızlık ve karnındaki şişlik nedeniyle 2017'de Melek'i doktora götürdüklerini, sonrasında yapılan tahliller neticesinde 14 aylıkken kızlarına lösemi teşhisi konulduğunu ve böylece tedavi sürecinin başladığını söyledi. O süreçte Sakarya
'da onkoloji servisi olmadığı için Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde
kemoterapi sürecinin başladığını dile getiren anne Demirhan, Melek'in sağ böbreğinin de tümör nedeniyle alındığını ifade etti. Ameliyattan sonra tedavi sürecinin devam ettiğini ve son tahlillerde Melek'in akciğerinde sıkıntı görüldüğünü kaydeden Demirhan, "Metastazdan dolayı hastalık tekrarladı ve tekrar tedaviye başladık. Bunun üzerine Melek bir yıl daha tedavi gördü. Çok zor bir süreçti, kemoterapiler alerji yaptı. 2020 Ocak'ta son kürü alarak tedavimizi bitirdik. Şu anda evdeyiz, 6 ayda bir kontrollerimiz var. Melek, anaokuluna başladı" diye konuştu. AA