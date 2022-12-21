5 yıllık tokat husumeti cinayetle bitti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 48 yaşındaki Yılmaz Yavuz, 5 yıl önceki bir tartışmada kendisine tokat atan Niyazi Yıldırım'ı (75) çalıştığı kitapçıda tabancayla vurdu. Göğsünden ve kasığından yaralanan Yıldırım kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan Yılmaz Yavuz ise bir süre sonra polise giderek teslim oldu. Niyazi Yıldırım ve Yılmaz Yavuz arasında 5 yıl önce yaşanan dayak olayı nedeniyle husumet olduğu öğrenildi. Niyazi Yıldırım'ın tartışma sırasında Yılmaz Yavuz'a tokat attığı öne sürüldü.