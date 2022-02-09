50 aküyü birden çaldı!

Kocaeli'nde bir GSM operatörü ve internet altyapı sağlayıcısı firmasına ait kabinlerden aküleri çalan şüpheli, ya da şüpheliler kayıplara karıştı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar takip sonucu çalınan akülerin İstanbul Sultan Gazide bulunan bir iş yerinde satıldığı ve şahısların İstanbul'dan gelerek Kocaeli'de hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, olayla ilgili 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri emniyette alınan ve adli makamlara sevk edilen şahıslardan akü çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklanırken, aküleri satın alan şüpheli ise serbest kaldı. Öte yandan Polis ekipleri çalınan yaklaşık 50 aküyü ise GSM firmasına teslim etti.