50 bin litre sahte alkol ele geçirildi

Jandarma, ülke genelinde düzenlenen 'Çengel-16' operasyonlarıyla sahte alkole geçit vermedi. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 4 ayrı sahte ve kaçak alkol imalathanesi de deşifre edilerek, 38 bin 322 litre sahte alkol, 11 bin 783 litre etil alkol ve 4 bin adet sahte bandrol ele geçirildi. Yasadışı üretim yaptığı tespit edilen 46 şüpheli yakalandı. Operasyonların ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, halkın sağlığını tehdit eden sahte alkol üretimine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, "Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım" dedi.