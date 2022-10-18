50 kiloluk lahana hasadı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, coğrafi işaret belgesi başvurusu yapılan dev lahanaların hasadı başladı. Gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkının artmasıyla birlikte kendine has aromasını toplayan lahanalar, tarladan kesilip başta Elbistan olmak üzere çevre ilçe ve illerdeki sofralara tat katmaya başladı.Çeyrek asırdan fazla bir süredir ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde lahana yetiştiren Ali Rıza Dağlıoğlu, "28 yıldan beri lahana yetiştiriyorum. Bu sene 17 dönüm ektim. Tohumu, fide ve lahana üretiminin üçünü de kendim yapıyorum. Elbistan'a has yerli tohum üretiyorum. 55 kiloyu bulan var" dedi.