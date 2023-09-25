Haberler Yaşam Haberleri 50 kişiyi dolandırarak 27 milyonluk vurgun yapan sahte hakim yakalandı
Giriş Tarihi: 25.9.2023 12:45 Son Güncelleme: 25.9.2023 12:53

50 kişiyi dolandırarak 27 milyonluk vurgun yapan sahte hakim yakalandı

Şanlıurfa’da, telefonla aradığı kişilere kendisini hakim ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıs, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
50 kişiyi dolandırarak 27 milyonluk vurgun yapan sahte hakim yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini telefonla aradığı kişilere hâkim ve savcı olarak tanıtan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda kaldığı yer tespit edilen İ.Y. ekipler tarafından yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. İ.Y'nin evinde yapılan aramalarda telefon ve bilgisayarlar bulundu. Telefon ve bilgisayarlar incelendiğinde, yapılan dolandırıcılığın bilançosu ortaya çıktı. 32 ilde 50 kişiyi toplamda 27 milyon 600 bin TL dolandıran İ.Y. nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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50 kişiyi dolandırarak 27 milyonluk vurgun yapan sahte hakim yakalandı
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