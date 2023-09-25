50 kişiyi dolandırarak 27 milyonluk vurgun yapan sahte hakim yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini telefonla aradığı kişilere hâkim ve savcı olarak tanıtan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda kaldığı yer tespit edilen İ.Y. ekipler tarafından yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. İ.Y'nin evinde yapılan aramalarda telefon ve bilgisayarlar bulundu. Telefon ve bilgisayarlar incelendiğinde, yapılan dolandırıcılığın bilançosu ortaya çıktı. 32 ilde 50 kişiyi toplamda 27 milyon 600 bin TL dolandıran İ.Y. nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.