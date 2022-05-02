50 metrelik uçurumdan bariyerler kurtardı: 5 yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale mahallesinde N.K. yönetimindeki minibüs sürücüsü ailesiyle bayramlaşmaya giderken henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak kaldırıma çıktı. Yol kenarındaki bariyerler aracın yaklaşık 50 metre yükseklikten uçmasına engel oldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 2'si çocuk, 5 kişi kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından minibüsten çıkartılarak Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.