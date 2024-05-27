50 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir dağıtım firmasında çalışan Yılmaz Sarısoy, Cumartesi akşam eve dönmeyince yakınları telefonla aradı. Ancak cevap alamayınca jandarmaya başvurdu. Jandarma plaka tanıma sitemden Sarısoy'un kullandığı aracın en son Kalkan Mahallesi Sineli Mevkii'nden geçtiğini belirledi.

GECE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Jandarma timleri aracın en son görüldüğü Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi, Sineli Mevkii'nde yol güzergahında yaptığı incelemede kamyonun 50 metrelik uçurumdan yuvarlandığını belirledi. Ardından kaza yerine sabah saat 05. 00 sağlık, jandarma, ve AKUT ekipleri güçlükle indi. Sağlık kipleri Yılmaz Sarısoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. İki saatlik çalışmanın ardından Sarısoy'un cansız bedeni yola çıkartıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp Bölge Müdürlüğü'nde yapılan otopsinin ardından Yılmaz Sarısoy'un cenazemsi memleketi Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'ne götürüldü. Ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Uğrar Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sarısoy'un bekar olduğu öğrenildi.