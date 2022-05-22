50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi

BURSA Osmangazi'de, geçen 16 Mayıs'ta bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, 5 milyon 637 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu, belirledikleri ilçedeki depoya dün sabah operasyon düzenledi. 13'ü yabancı uyruklu 15 kişinin yakalandığı operasyonda 50 milyon doldurulmuş makaron, 6 bin 950 kilo tütün, 5 milyon 778 bin filtre, 2 bin 485 rulo kağıt, 195 rulo sigara ağız kağıdı, 795 kilo tutkal, 103 palet karton, tanesi 1 milyon dolar değerinde olan yurt dışından getirilen 7 makaron doldurma makinesi ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Bursa Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerini tebrik etti.