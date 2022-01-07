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Giriş Tarihi: 7.1.2022 13:39

50 Milyon liralık yatırım: Eğlenceye yön vereceğiz

50 Milyon liralık yatırım: Eğlenceye yön vereceğiz
Cemiyet hayatının sevilen ismi İş insanı Mert Ersin, uzun süredir peşinde olduğu projesini 2022 Mart ayında hayata geçiriyor. Ersin, Amerika'nın Florida eyaletinin Orlando şehrinde ortağı Dr. Aybil Göker ile kolları sıvadı. İki ortak, yaptıkları 50 Milyon liralık büyük yatırımla Orlando'da 'MY Lounge Orlando' isimli restoranı açmak için güçlerini birleştirdi. Akdeniz ve Türk mutfağının yanı sıra doyumsuz eğlencesi ve şovlarıyla gece boyunca gelen konuklarını eğlendirecekler. Orlando'da eğlence hayatının nabzını tutacak olan Göker ve Ersin, ''Burayı küçük İstanbul yapacağız'' diyerek eğlence sektörüne yön vereceklerini söylediler…

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50 Milyon liralık yatırım: Eğlenceye yön vereceğiz
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