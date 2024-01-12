Haberler Yaşam Haberleri 50 milyonluk "vurgun" yapan suç örgütüne operasyon: 29 şüpheli adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 12.1.2024 10:56

50 milyonluk "vurgun" yapan suç örgütüne operasyon: 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Çorum ve Afyonkarahisar illerinde çıkar amaçlı suç örgütü üyesi 29 şüpheli, "vurgun" operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin, yüksek meblağlı çek karşılığında aldıkları malları, ödeme günü gelmeden başka şirketlere aktardıkları ve bu şekilde 11 farklı müştekinin şirketini 50 milyon 440 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.

İHA
50 milyonluk vurgun yapan suç örgütüne operasyon: 29 şüpheli adliyeye sevk edildi
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik projeli çalışma gerçekleştirdi.
Suça konu olan örgütün; geçmiş ticari faaliyetleri temiz olan, çek ödemelerinde sıkıntı bulunmayan atıl şirketleri tespit ederek bu şirketleri örgüt üyelerinin üzerine devraldığı, bu şirketler üzerinde kendi aralarında göstermelik para trafiği ve çek ödemesi oluşturarak şirketlerin findeks puanlarını yükselttiği ve bunlar üzerinden bankalara başvurarak çok miktarda çek karnesi aldığı belirlendi.
Örgüt üyelerinin; müştekilerden yüksek meblağlarda vadeli çek karşılığı mal aldıkları ve bu malları kendi depolarında sakladıkları, ödeme tarihleri gelmeden önce çek karşılığı müştekilerden aldıkları malları başka depolara aktararak kaçırdıkları, şirketlerin ofislerini ve depolarını kapatarak, şirketleri üçüncü şahıslara devrettikten sonra müştekilere izlerini kaybettirdikleri de tespit edildi.

MÜŞTEKİLERİ 50 MİLYON 440 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR
Müştekilerin çeklerin ödenmemesi üzerine şirket ofislerine ve depolarına gittiği ancak muhatap bulamadığı, söz konusu örgüt üyelerinin bu şekilde "nitelikli dolandırıcılık" sonucu ele geçirdikleri malları farklı illere aktararak el altından nakde çevirip, haksız menfaat temin ettikleri belirlendi. Örgütün 11 müştekiye yönelik 11 eylemi deşifre edildi. Çetenin bu şekilde kendi kontrolünde bulunan şüpheli 5 farklı şirket üzerinden, 11 farklı müşteki şirketi toplam 50 milyon 440 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

32 KİŞİ YAKALANDI
Antalya merkezli olmak üzere; Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Çorum ve Afyonkarahisar illerinde 34 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 32 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda, şüphelilere ait 3 adet depo içerisinde piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan müştekilere ait mallara el konuldu. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sahte çekler ve çek asılları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlanan ve aralarında kadınların da bulunduğu şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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50 milyonluk "vurgun" yapan suç örgütüne operasyon: 29 şüpheli adliyeye sevk edildi
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