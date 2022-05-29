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Giriş Tarihi: 29.5.2022 14:51 Son Güncelleme: 29.5.2022 15:03

50 ülkenin en iyisi 'Ormanya'

ABBAS ÇAKAR
50 ülkenin en iyisi ’Ormanya’

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen korunan alanı Ormanya, 2021 Mavi Bayrak en iyi uygulamalar arasında 50 ülkeyi geride bıraktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin biyolojik çeşitliliğin korunması konusundaki örnek çalışmalarından birisi olan Ormanya, 2021 Mavi Bayrak en iyi uygulamalar yarışmasında Biyoçeşitlilik Rezervi, iklim değişikliği ile mücadelede biyoçeşitliliğin korunmasının önemini vurgulayan uluslararası en iyi örnekler arasında yerini aldı.

74 ÖRNEK ÇALIŞMA
İklim Değişikliği, Kirliliklerin Giderimi ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması başlıklarında ülkelerin örnek çalışmalarını gönderdiği yarışma sonuçlandı. Biyolojik çeşitlilik kategorisinde 50 ülkeden toplam 74 örnek çalışmanın yer aldığı yarışmaya İspanya, Portekiz, Finlandiya, Japonya, Brezilya, Rusya, Sırbistan, Slovenya gibi dünyanın farklı ülkelerinden katılım sağlandı. Mavi Bayrak Programını uygulayan ülkelerden örnek çalışmaların sunulduğu yarışmada Ormanya, en iyi örnekler arasında yerini aldı.

50 ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTI
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE'nin GAIA 2030 prensipleri ile uyumlu olan ve sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir kalkınma için sorumlu turizm başlıklarında da örnek olarak ifade edilen Ormanya, Biyolojik Çeşitlilik Rezervi ile, Uluslararası En İyi Biyolojik Çeşitlilik Koruma Uygulama örneği oldu.

ORMANYA'NIN HEDEFİ
Türkiye'nin en çok ziyaret edilen korunan alanı Ormanya, on iki ana bölümü ile ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Alanında yaptığı doğa eğitimleriyle de adını sıkça duyuran Ormanya, doğal yaşamı koruma ve yaşatma konusundaki eksikliği kapatmayı ve bu konudaki bilinci arttırmayı hedefliyor.

EN İYİ EKOLOJİK DESTİNASYON SEÇİLMİŞTİ
Açıldığı tarihten itibaren özgün rekreasyon alanları ile standartın üstüne çıkan Ormanya, doğayla uyumunu bozmadan kısa sürede alanında lider duruma geçti. Ormanya 2021 yılında Uluslararası Ekoturizm Derneği Ekoturizm Ödülleri'nde ''En iyi Ekolojik Destinasyon'' seçilmiş ve 100'e yakın ülkenin katıldığı, 1000'e yakın aday içerisinden, dünya genelindeki en iyi Ekolojik Destinasyon ödülünü de kazanmıştı.

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50 ülkenin en iyisi 'Ormanya'
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