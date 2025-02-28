50 yıl sonra ışığı yeniden gördü

Çorum'da gözüne kireç kaçtığı için yaklaşık 50 yıldır göremeyen 72 yaşındaki kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kornea nakliyle yeniden görmeye başladı. Görme kaybı şikâyetiyle hastaneye başvuran hastanın muayenesinde, sol göz kornea tabakasının saydamlığını kaybettiği tespit edildi. Yaklaşık 50 yıldır görme kaybı yaşadığı öğrenilen yaşlı kadına, uygun korneanın bulunmasının ardından nakil yapıldı. Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, hastayı ziyaret ederek operasyonu gerçekleştiren doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Doç. Komut, başarılı operasyon dolayısıyla göz kliniği ekibini tebrik etti.