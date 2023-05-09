50 yıllık hayal gerçek oldu... Patara Köprüsü, yaya olarak geçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2020'de turizm temasını "Patara Yılı" olarak ilan etmesiyle planlanan köprünün inşasında sona yaklaşıldı. Kaş'ın Ova ile Seydikemer'in Kumluova mahallelerini birbirine bağlayacak köprünün yapım aşamasında, 1,5 metre yükseklikte, 36 metre uzunlukta ve 56 ton ağırlıktaki 14 kiriş, 400 tonluk vinçle yerleştirildi. Kirişlerin üzerine demir bağlanıp, beton döküldü. Seydikemer ve Kaş'ı birleştiren 110 metre uzunluğunda 17 buçuk genişliğindeki Patara Köprüsü'nden ilk yaya geçişi sağlandı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli ve AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kaynak, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Ali Büklü ve ilçe teşkilatı, yapımı devam eden Patara Köprüsünden yaya olarak geçtiler. Seydikemer'in Kumluova Mahallesinden Kaş'ın Ova Mahallesine yürüme mesafesiyle geçiş yapan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli ve AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Yakup Otgöz, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

BAŞKAN AKDENİZLİ; "BUGÜN TARİHİ BİR GÜNE TANIKLIK EDİYORUZ"

Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli; "Bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. 110 metre uzunluğunda, 17 buçuk genişliğinde olan Patara Köprüsü; iki ili, iki ilçeyi bağlayan bir köprümüz. Bu köprüde emeği geçen başta sayın vekillerimiz, eski belediye başkanımız Milletvekili Adayımız Yakup Otgöz'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu köprüyle 50 yıllık bir hayal gerçekleşmiş olacak. Hem tarım hem turizm ilçesi olan iki ilçe ve iki ili bir birine bağlayan bir köprü olacak. Hayırlı olsun. Hizmetlerimiz devam edecek. Her şey Seydikemer için" dedi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI OTGÖZ: "BÖLGE TURİZMDE HAK ETTİĞİ PAYI ALACAK"

AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Yakup Otgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını Patara yılı ilan etmesiyle köprünün yeniden gündeme geldiğini hatırlatarak; "2020 yılında pandemi geçirmiştik. 2021 yılı yeniden Patara Yılı olarak kabul edilince bu köprüyü programa aldırdık. Burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vekillerimizin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Adil Karaismailoğlu'nun, Karayolları Genel Müdürümüzü, bölge Müdürümüzün emekleri çok fazladır. AK Parti Seydikemer önceki dönem ilçe başkanımız Salih Başkanımızla birlikte emeğimiz çok fazladır. Çok uğraştık ama sonunda bu eseri görünce insan mutlu oluyor. Bu köprü sadece turizmi değil tarımı, tarihi hepsini bir araya getirecek. Bu bölge turizmde hak ettiği payı alacak" diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ GÖKCAN: "ANTALYA VE MUĞLA BİRLEŞTİ"

AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Yelda Erol Gökcan; "Eşen Çayı Kaş ile Seydikemer'î ayıran çay. Şuan Kaş tarafındayız. Hemen arkamızda Seydikemer var. Aslında bu köprü yaklaşık 50 yıllık bir hayal. Özellikle Kaş ve Seydikemer'i birleştiren bir köprü. Bu köprü yapılmadan önce Seydikemer ve Kaş'taki vatandaşlarımız yaklaşık 25 kilometre daha yol kat ederek bir araya geliyordu. Bu köprüyle birlikte yol oldukça kısaldı. Bölgenin hem turizm hem de tarımsal anlamda kalkınması açısından oldukça kıymetli. Antalya ve Muğla birleşti. Bu köprü iki önemli hem turizm hem tarım kentini birleştirmiş oldu. Kaş ve Seydikemer'in yıllardan beri zaten bir bağı vardı. Bu köprüyle de bağı çok daha güçlenmiş oldu. Verdiğimiz her sözün tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hayaldi gerçek oldu. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.