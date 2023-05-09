Haberler Yaşam Haberleri 50 yıllık hayal gerçek oldu... Patara Köprüsü, yaya olarak geçildi
Giriş Tarihi: 9.5.2023 12:28 Son Güncelleme: 9.5.2023 13:33

50 yıllık hayal gerçek oldu... Patara Köprüsü, yaya olarak geçildi

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli ve AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Yakup Otgöz, Patara Köprüsü’nden yaya olarak geçtiler.

Erdoğan CANKUŞ
50 yıllık hayal gerçek oldu... Patara Köprüsü, yaya olarak geçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2020'de turizm temasını "Patara Yılı" olarak ilan etmesiyle planlanan köprünün inşasında sona yaklaşıldı. Kaş'ın Ova ile Seydikemer'in Kumluova mahallelerini birbirine bağlayacak köprünün yapım aşamasında, 1,5 metre yükseklikte, 36 metre uzunlukta ve 56 ton ağırlıktaki 14 kiriş, 400 tonluk vinçle yerleştirildi. Kirişlerin üzerine demir bağlanıp, beton döküldü. Seydikemer ve Kaş'ı birleştiren 110 metre uzunluğunda 17 buçuk genişliğindeki Patara Köprüsü'nden ilk yaya geçişi sağlandı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli ve AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kaynak, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Ali Büklü ve ilçe teşkilatı, yapımı devam eden Patara Köprüsünden yaya olarak geçtiler. Seydikemer'in Kumluova Mahallesinden Kaş'ın Ova Mahallesine yürüme mesafesiyle geçiş yapan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli ve AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Yakup Otgöz, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

BAŞKAN AKDENİZLİ; "BUGÜN TARİHİ BİR GÜNE TANIKLIK EDİYORUZ"

Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli; "Bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. 110 metre uzunluğunda, 17 buçuk genişliğinde olan Patara Köprüsü; iki ili, iki ilçeyi bağlayan bir köprümüz. Bu köprüde emeği geçen başta sayın vekillerimiz, eski belediye başkanımız Milletvekili Adayımız Yakup Otgöz'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu köprüyle 50 yıllık bir hayal gerçekleşmiş olacak. Hem tarım hem turizm ilçesi olan iki ilçe ve iki ili bir birine bağlayan bir köprü olacak. Hayırlı olsun. Hizmetlerimiz devam edecek. Her şey Seydikemer için" dedi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI OTGÖZ: "BÖLGE TURİZMDE HAK ETTİĞİ PAYI ALACAK"

AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Yakup Otgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını Patara yılı ilan etmesiyle köprünün yeniden gündeme geldiğini hatırlatarak; "2020 yılında pandemi geçirmiştik. 2021 yılı yeniden Patara Yılı olarak kabul edilince bu köprüyü programa aldırdık. Burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vekillerimizin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Adil Karaismailoğlu'nun, Karayolları Genel Müdürümüzü, bölge Müdürümüzün emekleri çok fazladır. AK Parti Seydikemer önceki dönem ilçe başkanımız Salih Başkanımızla birlikte emeğimiz çok fazladır. Çok uğraştık ama sonunda bu eseri görünce insan mutlu oluyor. Bu köprü sadece turizmi değil tarımı, tarihi hepsini bir araya getirecek. Bu bölge turizmde hak ettiği payı alacak" diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ GÖKCAN: "ANTALYA VE MUĞLA BİRLEŞTİ"

AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Yelda Erol Gökcan; "Eşen Çayı Kaş ile Seydikemer'î ayıran çay. Şuan Kaş tarafındayız. Hemen arkamızda Seydikemer var. Aslında bu köprü yaklaşık 50 yıllık bir hayal. Özellikle Kaş ve Seydikemer'i birleştiren bir köprü. Bu köprü yapılmadan önce Seydikemer ve Kaş'taki vatandaşlarımız yaklaşık 25 kilometre daha yol kat ederek bir araya geliyordu. Bu köprüyle birlikte yol oldukça kısaldı. Bölgenin hem turizm hem de tarımsal anlamda kalkınması açısından oldukça kıymetli. Antalya ve Muğla birleşti. Bu köprü iki önemli hem turizm hem tarım kentini birleştirmiş oldu. Kaş ve Seydikemer'in yıllardan beri zaten bir bağı vardı. Bu köprüyle de bağı çok daha güçlenmiş oldu. Verdiğimiz her sözün tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hayaldi gerçek oldu. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li koalisyonda yeni kriz patlak verdi! Akşener, CHP'ye rest çekti
Türkiye'nin enerjideki 'Kızılelma'sı: Cevher değil mücevher satacağız
Son dakika: Gaziantep'te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı
Danıştay'dan Mansur Yavaş'a şok: Kanuna aykırı bulundu
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'den sonra FETÖ'ye de selam çaktı!
Fikri iktidarda kendisi azınlıkta
Son dakika: Depremzede öğrenciye ek kontenjan! Başkan Erdoğan müjdeyi Adana'dan verdi
İBB'de terör sevici personel skandalı ortaya çıktı: "PKK'ya kimse bir şey söyleyemez" Vatansever çalışanlara akılalmaz mobbing
Kemal Kılıçdaroğlu'na Düzce'de büyük şok! Havadan görüntülendi...
Gerçek ve sahte kahraman
ARKADAŞINA GÖNDER
50 yıllık hayal gerçek oldu... Patara Köprüsü, yaya olarak geçildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA