500 bin TL değerinde altın çaldılar, JASAT yakaladı

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Kırca köyünde 30 Aralık günü A.G.'ye ait eve giren hırsızlar piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan altın çaldılar. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hırsızlık olayının meydana geldiği köy bölgesinde yapılan gerekli araştırma ve soruşturma neticesinde belirlenen şüpheli aracı tespit etmek amacıyla, 25 farklı güvenlik kamerasına ait toplam 75 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda hırsızlara ait olabileceği değerlendirilen bir araç tespit edildi.

Araç içerisinde olduğu tespit edilen H.G. 10 Ocak 2022 Mardin'de yakalandı. A.K. ile H.K. isimli şüpheliler ise 12 Ocak 2022 tarihinde Şırnak'ta yapılan operasyonda altınlarla birlikte yakalandılar.

Operasyonda 5 altın bilezik, 1 tam altın, 6 çeyrek altın, 1,5 metre altın zincir kolye ve kolye ucu, 2 altın bileklik, 1 altın çubuk kolye, 3 bin 600 TL nakit para ele geçirilerek sahibine teslim edildi.