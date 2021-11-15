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Giriş Tarihi: 15.11.2021 13:13 Son Güncelleme: 15.11.2021 13:19

500 kapasiteli okul 19 Kasım’da eğitime hazır

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
500 kapasiteli okul 19 Kasım’da eğitime hazır

Yakın Doğu Oluşumu’nun KKTC'nin 6 ilçesine inşa edilen okullardan ikincisi olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele eğitime hazır. 19 Kasım’da Cumhuriyet Bayramları kutlamaları çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımıyla düzenlenecek törenle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

23 Nisan 2021'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında İskele'de temeli atılan devlet ilkokulu, 7 ayda tamamlanarak teslime hazır hale getirildi. Yakın Doğu Oluşumu'nun yatırımını tamamlayarak Ağustos ayında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na devrettiği Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa, yeni eğitim döneminde öğrencileri ile buluştu. Haziran ayında temeli atılan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa'nın ise ilerleyen dönemde tamamlanarak teslim edilmesi bekleniyor. Girne, Güzelyurt ve Lefke'de inşa edilecek Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları ile birlikte, Yakın Doğu Oluşumu'nun "6 ilçeye 6 devlet ilkokulu" projesi devam edecek.

Günsel Aile Kurulu'nda ülkenin 6 ilçesine 6 devlet ilkokulu kazandırma kararını Aralık 2020'de aldıklarını hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Aldığımız kararın henüz ilk yılı dolmadan Lefkoşa ve İskele'de inşa ettiğimiz Dr. Suat Günsel Devlet İlkokullarının teslimini yapmanın gururunu yaşıyoruz. 500 öğrenci kapasitesine sahip Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele'yi 19 Kasım'da Cumhuriyet Bayramı haftasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim etmek gururumuzu bir kat daha artırıyor. Bütün halkımızı bu anlamlı törene katılmaya davet ediyoruz" dedi.

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500 kapasiteli okul 19 Kasım’da eğitime hazır
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