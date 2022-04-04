500 lira için cinayet işlediler

Olay, 8 Mart'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Hurmalı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Fırat Yurt, bir süre önce Özgür Adıgüzel'den 500 lira para aldı, ancak borcunu geri ödemeyince ikili arasında husumet çıktı. Adıgüzel, Yurt'u mahalledeki bir kahvehaneye çağırdı; ikili arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Yurt, yanında taşıdığı tabancayı çıkartıp, hasmına ardı ardına kurşun yağdırdı.

Özgür Adıgüzel, kasık ve karın bölgesine isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanırken, Fırat Yurt da kaçıp izini kaybettirdi. Hastaneye kaldırılan Adıgüzel, kurtarılamadı.

YAŞAMINA SON VERMEK İSTEDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarından iz sürüp, Yurt'un saklandığı adresi tespit etti; operasyon için düğmeye bastı. Baskını fark eden Yurt, cinayette kullandığı tabancayı başına dayayıp intihara kalkıştı. Polisin ikna edip, etkisiz hale getirdiği Yurt gözaltına alınırken, azmettirici olduğu öne sürülen Seyfettin Aslan da yakalandı.

Özgür Adıgüzel'e 500 lira borcu olduğunu, geri ödeme yapmayınca da aralarında husumet çıktığını iddia eden Fırat Yurt, "Olay günü de parasını istedi, vermeyince de bana küfür edip, saldırdı. Çıkan kavgada bir anlık öfkeye yenik düştüm" dediği öğrenildi. Yurt ve Aslan tutuklandı.