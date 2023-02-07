500 maden işçisi daha deprem bölgelerine gidiyor

Deprem bölgelerine tahlisiye ekiplerinin ardından gönüllü maden işçilerinin de sevi sürüyor. Yeraltında edindikleri tecrübeleri enkazda kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için kullanacak olan maden işçilerinin gösterdiği birlik ve beraberlik Türkiye gündeminde de takdir gördü.
Sabah saatlerine kadar 752 maden işçisi deprem bölgelerine sevk edildi. 14 Ekim 2022 tarihinde büyük bir acı yaşayarak 42 şehit veren Amasra Müessesi'nde de toplam 250 madenci gönüllü olarak deprem bölgelerine gidiyor. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçilerinin sevk ve koordinasyonu bizzat yönetiyor.
Planlanan sevkler ile birlikte şu anda toplam 1252 maden işçinin arama ve kurtarma çalışmalarında aktif görev aldığı bildirildi. Talebe göre bu sayının artabileceği, gönüllü maden işçilerinin bağlı bulundukları müesseselerde hazır olarak beklediği öğrenildi.SON DAKİKA: Deprem sonrası mucize kurtuluşlar! Gözyaşları sel olup aktı!