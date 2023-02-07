500 maden işçisi daha deprem bölgelerine gidiyor

İsimlerini gönüllü olarak yazdıran maden işçileri için Türk Silahlı Kuvvetleri Çaycuma Havalimanı'na bir askeri uçak gönderdi. AFAD koordinesinde maden işçilerimizin deprem bölgelerine sevki devam ediyor. Kısa süre içinde 500 maden işçimizin de deprem bölgelerinde olması bekleniyor.