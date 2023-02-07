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Giriş Tarihi: 7.2.2023 15:13 Son Güncelleme: 7.2.2023 15:34

500 maden işçisi daha deprem bölgelerine gidiyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan 500 gönüllü maden işçisi daha deprem bölgelerine sevk ediliyor.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
500 maden işçisi daha deprem bölgelerine gidiyor

Deprem bölgelerine tahlisiye ekiplerinin ardından gönüllü maden işçilerinin de sevi sürüyor. Yeraltında edindikleri tecrübeleri enkazda kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için kullanacak olan maden işçilerinin gösterdiği birlik ve beraberlik Türkiye gündeminde de takdir gördü.

Sabah saatlerine kadar 752 maden işçisi deprem bölgelerine sevk edildi. 14 Ekim 2022 tarihinde büyük bir acı yaşayarak 42 şehit veren Amasra Müessesi'nde de toplam 250 madenci gönüllü olarak deprem bölgelerine gidiyor. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçilerinin sevk ve koordinasyonu bizzat yönetiyor.

İsimlerini gönüllü olarak yazdıran maden işçileri için Türk Silahlı Kuvvetleri Çaycuma Havalimanı'na bir askeri uçak gönderdi. AFAD koordinesinde maden işçilerimizin deprem bölgelerine sevki devam ediyor. Kısa süre içinde 500 maden işçimizin de deprem bölgelerinde olması bekleniyor.

Planlanan sevkler ile birlikte şu anda toplam 1252 maden işçinin arama ve kurtarma çalışmalarında aktif görev aldığı bildirildi. Talebe göre bu sayının artabileceği, gönüllü maden işçilerinin bağlı bulundukları müesseselerde hazır olarak beklediği öğrenildi.

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500 maden işçisi daha deprem bölgelerine gidiyor
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