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Giriş Tarihi: 4.3.2023

500 metrelik dev yarık uzaydan görülüyor

500 metrelik dev yarık uzaydan görülüyor
Depremler sonrası Hatay Altınözü ilçesine bağlı Tepehan Köyü'nde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen dev yarık oluştu. Yaklaşık 30 metre derinliğinde ve 500 metre uzunluğundaki yarık görenleri hayrete düşürüyor. Deprem öncesi ve sonrasında kaydedilen uydu görüntüleri arazinin nasıl değişim geçirdiğini ortaya koyuyor. Drone ile çekilen görüntülerde bahçenin ortadan ikiye ayrıldığı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Depremden önce tarlada duran zeytin ağaçlarının birçoğu yarığın içine girdi. İHA

AFŞIN'DE YER YARILDI
KAHRAMANMARAŞ Afşin'de deprem, bir arazide dev yarıklar oluşturdu. Kuşkayası ile Karagöz mahalleleri arasında bulunan arazideki yarık görenleri hayrete düşürüyor. Koyunlarını bu arazide otlattığını söyleyen Salih Aydoğan, "İnanın ilk gördüğümde hayretler içinde kaldım. Buralar dağ gibi yerlerdi, kaydırıp atmış. Ben buralara koyunlarımı getiriyordum. Çok korkunç görünüyor" dedi. DHA

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500 metrelik dev yarık uzaydan görülüyor
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