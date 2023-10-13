500 milyon liralık arazi vurgunu

Bursa'da iddiaya göre, 15 kişiden oluşan şüpheli bir grup kendilerini emlakçı olarak tanıtıp, farklı farklı köylerden arsa veya ev sahibi olan yaşlı insanları buldu. Birbiriyle bağlantılı oldukları iddia edilen şüpheliler, farklı köylerden tespit ettikleri yaşlı insanlara kendilerini emlakçı olarak tanıtıp, lüks marka otomobiller ile gezdirip lüks yerlerde konaklattı. Yaklaşık 80 kişiyi, "Arsanı veya konutunu bize ver, para hazır" diyerek güven sağlayan çete üyeleri, noterde atılan imzaların sonrasında, kayıplara karıştı. Dolandırılan 80 kişiden yaklaşık 500 milyon lira vurgun yapan sahte emlakçılar, kandırarak aldıkları arazi ve evleri ise kısa sürede 3. kişilerin üzerine satışlarını yaparak ellerinden çıkardılar. Kendilerine ulaşmaya çalışan kişilere ise tehdit yoluyla gözdağı veren çete üyeleri birçok insanı evinden ederken, çete üyelerinden bazılarının 2012 yılında yapılan Çekirge operasyonunda yakalandığı 63 sene ile yargılanıp serbest kaldığı öğrenildi.Mağdur aileler kendilerini dolandıran kişilerden şikayetçi oldu. 14 milyon liralık arazisini kaybeden İbrahim Kıran, "Engin Elgün isimli şahıs, 'Cadde üzerinde satılık yer arıyoruz, satar mısın' dedi. Ben de 'olmaz' dedim. Ama adamlar bir türlü beni bırakmadı. Bana 'Ben Kadir Topbaş'ın yeğeniyim' dedi. 'Çok güzel yatırımcılar var' dedi. 'İstediğin parayı verirler' diyerek beni kandırdı. Ercan Özdemir adlı şahıs geldi. O da 'İstanbul'da işadamı V.K.'nin yeğeniyim ben' dedi. Lüks araçlarla geldiler ve konuşmalarıyla beni kandırdılar. Satış olduktan sonra paramı da vermediler. 14 milyon 500 bin lira değeri vardı. Satıştan sonra beni tehdit etmeye başladılar" diye konuştu. Dolandırıcıların kendilerini iş adamı olarak tanıttıklarını iddia eden Evren Öztürk ise, "Bunların komple şebeke olduğunu düşünüyoruz. Lüks araçlarla köylere gelip köylülerin gözlerini boyuyorlar. Avukatlarının bunları yönlendirdiğini düşünüyorum. Bursa'da tamamı köylü yüz kişiyi dolandırmışlar. Üzerlerinde 30'ar tane yer olduğunu düşünürsek 500 milyon lira gibi dolandırıcılık söz konusu" diye konuştu. İHA