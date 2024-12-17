500 yıl yaşayan köpekbalığı insana umut oldu

Independet'te yer alan habere göre, bilim insanları, ortalama yaşam süresi 270 ile 500 yıl arasında değişen bu köpekbalığının genomunu analiz ederek DNA onarım mekanizmalarını inceledi. Sadece Grönland köpekbalığında bulunan ve DNA onarımında rol oynayan 81 gen tespit edildi. Grönland köpekbalığındaki bu genlerin çoğalma yeteneğinin farklı evrimleştiğine, bu sayede balığın çok daha uzun yaşayabildiğine dikkat çekiliyor. Bilim insanları, insan ömrünü uzatmak için yeni yöntemler bulmayı hedefliyor.