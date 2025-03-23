51 bıçak darbesine tahrik indirimi

Konya'da cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş (28), 14 Eylül 2023'te kendisini aldattığını ileri sürdüğü dini nikahlı eşi ve çocuğunun annesi Damla Dakım'ı (25), kendisini aldattığı iddiasıyla, 51 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan Neşet Güneş, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın, geçem Ekim'deki karar duruşmasında, oy çokluğu ile hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu karara gerekçe olarak ise sanığın uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunduğunu, birlikte yaşadığını iddia ettiği kadının hayatını idame ettirecek maddi olanakları sağlamadığını belirtti. Damla'nın hayatını devam ettirebilmek için sanık gibi uyuşturucu sattığını vurgulayan mahkeme, bu haliyle ikili arasında sıkı bir evlilik ilişkisi olmadığını ve kadının sanığa sadakat yükümlülüğünden söz edilemeyeceğini öne sürdü.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Sanık avukatı ve Cumhuriyet Savcısı kararı istinaf etti. İtirazı değerlendiren Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin kararını, tahrik indirimi uygulanması yönünde görüş belirterek bozdu. Bozma kararında ise Damla ve Neşet'in gayri resmi olarak birlikte yaşadıkları, bu birliktelikten suç tarihine göre 7 yaşında kızlarının olduğu, yakın çevreleri tarafından karı-koca olarak bilindikleri, birbirlerine karşı sadakat yükümlülüklerinin bulunduğu, bu nedenle sanık hakkında asgari oranda haksız tahrik indirimi uygulanması gerekirken hukuka aykırı gerekçeyle uygulanmadığı ve fazla ceza verildiği belirtildi. Neşet Güneş, önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.