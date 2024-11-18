51 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-30' operasyonlarında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1644 düzensiz göçmen yakalandı" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 442 bin 778 şahsa kimlik kontrolü yapıldığını ifade ederek, "Ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-30' operasyonlarında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1644 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan denetimlerde; 24 bin 400 personel, 7 bin 347 ekip ile 5 bin 94 noktada; 4 bin 241 metruk bina, 7 bin 161 umuma açık yer, 473 terminal ve 2 bin 882 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 757 yer kontrol edildi. Operasyonlar sonucu 17 adet otomobil, 3 adet tekne/bot, 8 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.