Haberler Yaşam Haberleri 51 göçmen kaçakçısı yakalandı
Giriş Tarihi: 19.11.2024

51 göçmen kaçakçısı yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
51 göçmen kaçakçısı yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-30' operasyonlarında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1644 düzensiz göçmen yakalandı" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 442 bin 778 şahsa kimlik kontrolü yapıldığını ifade ederek, "Ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-30' operasyonlarında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1644 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan denetimlerde; 24 bin 400 personel, 7 bin 347 ekip ile 5 bin 94 noktada; 4 bin 241 metruk bina, 7 bin 161 umuma açık yer, 473 terminal ve 2 bin 882 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 757 yer kontrol edildi. Operasyonlar sonucu 17 adet otomobil, 3 adet tekne/bot, 8 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
51 göçmen kaçakçısı yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA