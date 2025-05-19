51 milyon dolar değerindeki uyuşturucuyu bırakarak kaçmışlardı: 17.5 yıl hapse çarptırıldı

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), Sınır Muhafız Kuvvetleri, geçtiğimiz Haziran ayında Fransa sularında bir gemiden bir bota uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarının ardından harekete geçti. Ekipler, Londra'nın kuzeydoğusundaki Suffolk'ta zodyak botu durdurmak istedi.

DENİZE ATLADILAR

Ancak botta bulunan Bruce Knowles (55) ve kickboks dövüşçüsü Ferhat Gümrükçüoğlu, muhaffiz kuvvetlerinin "dur" ihtarına uymayarak motoru tekrar çalıştırıp kaçmaya devam etti. Uzun süren takip sonucu yakalnacağını anlayan Gümrükçüoğlu, denize atladı, Knowles ise bir süre sonra motoru karaya oturduğu için polise teslim oldu.

PLAJDAN KAÇTI

Bir süre denizde yüzerek izini kaybettiren Gümrükçüoğlu, Norfolk ve Suffolk Polisi'nin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, Wrentham'da saklanmaya çalıştığı yerde yakalandı. Lowestoft'taki bir limana çekilen botta yapılan aramada ise 51 milyon dolar değerinde 350 kilogram kokain ele geçirildi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİLER

Gözaltı sırasından konuşmama hakkını kullanan Ferhat Gümrükçüoğlu ve Bruce Knowles, geçtiğimiz Salı günü Ipswich Crown Court'taki mahkemede önce Fransız sularına gittiklerini, ardından uyuşturucuları daha büyük bir gemiden alarak İngiltere'ye doğru yola çıktıklarını itiraf ettiler.

Knowles 17 yıl 3 ay, Gümrükçüoğlu ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.