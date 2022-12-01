ABD'nın Teksas eyaletinde filmleri aratmayacak bir kavuşma hikâyesi yaşandı. Henüz 2 yaşındayken bakıcısı tarafından kaçırılan Melissa Highsmith isimli bir kadın tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu. Üstelik Melissa Highsmith'in gerçek ailesinin yaşadığı yere sadece 10 dakikalık uzaklıkta hayatını sürdürdüğü ortaya çıktı. Kadın ve ailesi bir internet sitesi üzerinden birbirine kavuştu. Baba Jeffrie Highsmith "23andMe" adlı soyağacı sitesine DNA örneği verdi. Babanın DNA'sı yıllardır kayıp olan kızları Melissa Highsmith'in çocuklarının sitede kayıtlı olan DNA'ları ile eşleşti. Baba Highsmith, sonuçları aldıktan sonra Facebook üzerinden Melissa Highsmith'e ulaştı.