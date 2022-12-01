Haberler Yaşam Haberleri 51 yıl sonra ailesine kavuştu
Giriş Tarihi: 2.12.2022

51 yıl sonra ailesine kavuştu

DIŞ HABERLER
51 yıl sonra ailesine kavuştu
ABD'nın Teksas eyaletinde filmleri aratmayacak bir kavuşma hikâyesi yaşandı. Henüz 2 yaşındayken bakıcısı tarafından kaçırılan Melissa Highsmith isimli bir kadın tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu. Üstelik Melissa Highsmith'in gerçek ailesinin yaşadığı yere sadece 10 dakikalık uzaklıkta hayatını sürdürdüğü ortaya çıktı. Kadın ve ailesi bir internet sitesi üzerinden birbirine kavuştu. Baba Jeffrie Highsmith "23andMe" adlı soyağacı sitesine DNA örneği verdi. Babanın DNA'sı yıllardır kayıp olan kızları Melissa Highsmith'in çocuklarının sitede kayıtlı olan DNA'ları ile eşleşti. Baba Highsmith, sonuçları aldıktan sonra Facebook üzerinden Melissa Highsmith'e ulaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: Toplantı tarihleri belli oldu! TİSK Başkanı: Müjdeyi az önce Bakan Bilgin verdi
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
Beylikdüzü'nde korkunç olay! Aynı kurşunla intihar ettiler
FOX’tan yine taciz haberciliği! Muhabir Bakanın canlı yayına geçmesine izin vermedi
İYİ Parti'den 6'lı masadaki ortaklarına gözdağı: Meral Akşener'den flaş çıkış! "Sahibi biziz..."
Son dakika | Kritik MGK toplantısı sonrası açıklama: Hiçbirinin varlığına müsaade edilmeyecektir
Son dakika: Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Kapsam genişledi! Bakan Bilgin'den sözleşmeli personele kadro için yeni müjde geldi
SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden: Putin savaşı bitirme yoluna girerse konuşmaya hazırım
ARKADAŞINA GÖNDER
51 yıl sonra ailesine kavuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA