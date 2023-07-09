Haberler Yaşam Haberleri 511 kaçak göçmen daha gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 9.7.2023 10:13 Son Güncelleme: 9.7.2023 10:17

511 kaçak göçmen daha gözaltına alındı

İstanbul’da yapılan denetimlerde 511 düzensiz kaçak göçmen daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan düzensiz kaçak göçmenler yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Emir SOMER Emir SOMER
511 kaçak göçmen daha gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul genelinde düzensiz kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı.

Denetim ve kontrollere ilçe emniyet müdürlükleri de katıldı. Toplam 511 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan düzensiz kaçak göçmenler yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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511 kaçak göçmen daha gözaltına alındı
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