514 yıllık gelenek Bosna’da hayat buluyor

Bosna Hersek'in çeşitli şehirlerinden gelen atlılar, 514'üncü Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılmak üzere Karaula Köyü'nde buluşarak dualarla Prusac'a doğru yola çıktı. Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic, Türkiye'den gelen misafirlerine teşekkür ederek geleneğin yaşatılmasının kendileri için önemli olduğunu söyledi. Adilovic, kendi kimliklerini korumak adına 500 yıldan fazla süren geleneği yaşattıklarını ifade ederek yarın düzenlenecek şenliklere tüm halkı davet etti.100'den fazla atlıyla yola çıkan az sayıdaki kadından biri olan 24 yaşındaki Dzeneta Pajic, Ayvaz Dede Şenlikleri'nin kasabaları için en büyük geleneklerden biri olduğunu dile getirerek "Dedemden beri 25 yıldır Ayvaz Dede Şenlikleri, ailemiz için önemli. Dedem artık yaşamıyor, bizimle beraber değil ama onun yerine geçecek biri var" diye konuştu. Her yıl ülkenin ve dünyanın birçok bölgesinden gelen binlerce kişinin katılımıyla kutlanan Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Hersek'te yapılan en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor.