517 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda toplam 517 kaçak göçmen ve 38 göçmen kaçakçısı yakalandı.İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 19 şüpheli ve 425 kaçak göçmen yakalanırken bir bot, bir yelkenli tekne ve 9 araç ele geçirildi. 12 kaçakçı tutuklanırken kaçak göçmenler muhafaza altına alındı.Çalışmaların devamında göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir kamyon takibe alındı. Kaçak göçmenlerin İzmir'de kamyondan tekneye aktarıldığı sırada yapılan operasyonda 19 göçmen kaçakçısı ve 92 düzensiz kaçak göçmen daha yakalandı. 5 ruhsatsız silah, 133 bin 500 lira, 4 bin 910 dolar, 725 Euro, uyku tulumları, havale defterleri, şifreli notlar ve bir kamyon ele geçirildi.Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.