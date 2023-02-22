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Giriş Tarihi: 22.2.2023 11:25

52 günde bir tonu aşkın uyuşturucu ele geçirdiler

İstanbul’da 2023 yılının ilk 52 gününde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir ton 63 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
52 günde bir tonu aşkın uyuşturucu ele geçirdiler

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 2023 yılının ilk 52 gününde Bahçelievler, Avcılar, Şişli, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Kağıthane, Ümraniye, Arnavutköy ve Kadıköy İlçeleri'nde iki bin 383 uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlar ve uygulamalarda İki bin 939 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlarda sekiz farklı türde toplam bir ton 63 kilogram uyuşturucu madde, 14 bin 900 adet uyuşturucu hap, bir kilo 155 gram uyuşturucu hap tozu, 36 kilogram kimyasal madde ve bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi. 363 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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52 günde bir tonu aşkın uyuşturucu ele geçirdiler
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