52 yaşındaki adamın ölümünde sahte içki şüphesi

Şahinbey ilçesinin Saçaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Sami Günebakan'dan haber almayan yakınları durumu polise bildirdi. Günebakan'ın evine gelen ekipler çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında Günebakan'ın cansız nedeniyle karşılaştı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Günebakan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Günebakan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken evde yapılan kontrolde içinde sahte içki olduğu değerlendirilen pet şişeler bulundu. Şişelerdeki sıvıda incelenmek için numune alınırken Günebakan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Öte yandan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ihbar üzerine baskın düzenlediği bir evde pet şişelerde 55 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.