Haberler Yaşam Haberleri 52/1a Kusur Oranı Nedir? 52 1a Kusur Oranı Yüzde Kaç, Tutarı Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 14.2.2023 13:34 Son Güncelleme: 14.2.2023 13:34

52/1a Kusur Oranı Nedir? 52 1a Kusur Oranı Yüzde Kaç, Tutarı Ne Kadar?

Trafik kazası sırasında kavşaklara yaklaşırken hızı azaltmamak durumunda 52/1a oranı ön plana çıkıyor. Bu kuralın ihlali neticesinde Karayolları Genel Müdürlüğü kapsamında belirli bir ceza uygulanır. Bu yazımızda sizin için 52 1a kusur oranı yüzde kaç, 52/1a trafik ceza maddesi nedir ve 52/1-a trafik cezası tutarı ne kadardır gibi soruların yanıtlarını derledik. Eğer siz de 52 1a kusur oranı nedir diye merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.

52/1a Kusur Oranı Nedir? 52 1a Kusur Oranı Yüzde Kaç, Tutarı Ne Kadar?

Meydana gelen trafik kazalarına bağlı olarak bazı kusurlar meydana gelir. Kazaların azalması ve can kayıplarını engelleme amacıyla bu kusurlar için cezai yaptırımlar uygulanır. Peki, 52 1a kusur oranı yüzde kaç olarak belirlenir? Yazımızın devamında 52 1a kusur oranı nedir, 52/1a trafik cezası tutarı nedir ve 52/1a trafik ceza maddesi nedir sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

52/1a Kusur Oranı Nedir?

52/1 kusur oranı; trafik kazası esnasında kavşaklara yaklaşırken hızı azaltmamak anlamını taşır. Bu konuda kurala uyulmamasıyla ortaya çıkan durum sonucunda da yüzde üzerinden cezalandırma uygulanır.

52 1a Kusur Oranı Yüzde Kaçtır?

52/1a kusur oranı iki şekilde değerlendirilir. Kusur oranı şu şekilde belirtilir:

  • Eğer araç kavşağa yaklaşırken, hızını azaltması az ise; 0 kusurlu olarak ifade edilir. Yani bu tespit sayesinde kişinin karışmış olduğu kaza kapsamında 0 kusurlu olduğu belirlenir.

  • Eğer karşı taraf kavşağa girerken hızını azaltmış ise; onun kusur oranı bulunamaz.

52/1a Ceza Tutarı Nedir?

Konuyla alakalı en merak edilen durumlardan biri de ceza tutarının ne kadar olduğu. 52/1a cezası 2022 yılı içerisinde 888 TL olarak belirlenmiştir. Bu kusur, ceza puanınıza ise 20 puan ekler.

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52/1a Kusur Oranı Nedir? 52 1a Kusur Oranı Yüzde Kaç, Tutarı Ne Kadar?
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