523 bin liralık borcundan kurtulmak için senedi yuttu

İstanbul Beyoğlu'nda, borçlu-alacaklı buluşmasında şaşkınlık veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, gayrimenkul satışıyla ilgili alacağı olan bir işadamı ile borçlu Tugay Üstün anlaşmazlığa düştü. Sorunu çözmek için işadamının avukatı Fatih Arslan ile Tugay Üstün ve eşi Elif Üstün buluşup tapu dairesine gittiler. Ardından Üstün'ün daha önce imzaladığı 523 bin 800 liralık senedin fotokopisini çektirmek üzere bir kırtasiyeye girdiler. Kırtasiye çalışanının fotokopisini çekip geri uzattığı senedi Tugay Üstün, aniden kaptı ve ağzına atıp çiğnedikten sonra da yuttu. Üstün çifti hakkında resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve belgeyi gizlemek suçlamasıyla dava açıldı.