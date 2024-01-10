53 bin 900 uyuşturucu hapla suçüstü yakaladılar

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kağıthane İlçesi Harmantepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. Ş.T. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 53 bin 900 uyuşturucu hap, 2,5 gram Marihuana maddesi, üç hassas terazi ve çok sayıda kilitli küçük poşet ele geçirildi. Farklı suçlardan çok sayıda kaydı olan ve "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan dolayı adliyeye sevk edilen Ş.T. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.