53 yaşında üniversiteden birincilikle mezun oldu

Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü öğrencisi olan Yasemin Kızılkaya, bölümünü 3,71 ortalama ile birincilikle bitirerek mezun oldu. 2024 Haziran ayında diplomasını alan Kızılkaya, hüzünlü hayat hikayesiyle dikkat çekiyor.

EĞİTİM MÜCADELESİ

33 yıllık evli olan Yasemin Kızılkaya, 6 yaşındayken babasını kaybetti. Babasının vefatı nedeniyle ailesi tarafından sadece liseye kadar okutulan Kızılkaya, üniversiteye gitmesine izin verilmemesini hiçbir zaman unutamadı. Üniversite hayalini hep içinde yaşatan Yasemin Hanım, evlenip çocuk sahibi olduktan sonra bile bu hayalinden vazgeçmedi ve üniversite sınavlarına girdi. Derince ilçesinde esnaflık yapan eşi Hüseyin Kızılkaya'nın da desteğiyle üniversiteyi kazandı ve öğrenci oldu.

KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ İÇİN ÇAĞRI

Başarılı bir öğrenci olan Yasemin Kızılkaya, yüksek not ortalamalarıyla da göz doldurdu. İşletme Bölümü'nü birincilikle tamamlayan Kızılkaya, aynı zamanda ata tohumlarının yetiştirilmesi ve çiftçi kadınların desteklenmesi için Kocaeli Dane Riz Kooperatifi isimli kadın kooperatifinin kuruculuğunu üstlendi. Ebeveynlere seslenen çiçeği burnunda mezun Kızılkaya, özellikle kız çocuklarının okutulmasını ve eğitimlerine destek olunması çağrısında bulundu.