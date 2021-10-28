53’lük Hicri Dünya Şampiyonasında boy gösterecek

Aynı zamanda spor salonu işleten ve uzun yıllardır kendi imkanlarıyla Vücut Geliştirme sporunda faaliyet gösteren Hicri Sevim hoca bir yandan şampiyonalara katılıyor, bir yandan yeni şampiyonların yetişmesi için mücadele ediyor.

3 Kasım tarihinde İspanya'da düzenlenecek olan şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlandığını belirten Sevim; " Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında toplamda 46 kez yarışmaya katıldım. 5 kez Türkiye üçüncüsü, 9 kez Türkiye ikincisi, 2 Kez Türkiye şampiyonu, 1 Kez Dünya beşincisi, Özel bir turnuvada dünya birinciliği elde ettim. Elde etmiş olduğum başarılar sayesinde 7 kez Vücut Geliştirme milli takımına seçildim. 3 Kasım tarihinde İspanya'da düzenlenecek olan Dünya Vücut Geliştirme şampiyonasında 70 Kiloda Masterler Kategorisinde ülkemi temsil edeceğim." dedi.

Dünya şampiyonasına sıkı bir şekilde hazırlandığını ifade eden Sevim yarışma hazırlıkları hakkında şunları söyledi; "Bilindiği üzere Vücut geliştirme sporu oldukça maliyetli ve özveri isteyen bir spor. Bir şampiyonaya en az 6 ay öncesinden başlamak gerekiyor ve 3 Kasım tarihinde yapılacak olan Dünya şampiyonası için 6 aydır gece gündüz hazırlamış olduğum program doğrultusunda günlük 6 saat antrenmanlarımı yapıyorum. İçtiğim su, yediğim yemek ve uyku hepsi bir program dahilinde devam etmekte. Günlük olarak 300 gram pirinç, 1 kilo tavuk göğsü, sebzelerden oluşan bir yemek tüketiyorum."

Kendisi gibi yeni şampiyonlar yetiştirmek için mücadele ettiğini belirten Sevim; "Uzun yıllar bu spora gönül veren, şampiyonluklar yaşayan birisi olarak sadece kendimle yetinmeyip kendime ait olan spor salonunda yeni yetenekli gençlerimizi spora teşvik edip, aralarından yeni şampiyonlar çıkması için çaba harcıyorum. Şu ana kadar arkadaşımız yetişerek Türkiye de düzenlenen şampiyonalarda yarışmalara katılarak dereceler elde etmeye başladı. Ömrüm ve gücüm yettiğince bu sporu yapmaya, yeni sporcular, şampiyonlar çıkarmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.