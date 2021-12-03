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Giriş Tarihi: 3.12.2021 13:32 Son Güncelleme: 3.12.2021 13:47

54 Afrika ülkesi ticaret için İstanbul’a geldi

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
54 Afrika ülkesi ticaret için İstanbul’a geldi

Afrika kıtası için düzenlenen ilk uluslararası ticaret platformu Export Gateway to Africa Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde açıldı. Gelişmiş ülkelerin ticaret ilişkileri kurmaya çalıştığı 54 Afrika ülkesi, yeni ticaret kanalları oluşturmak için Türkiye’yi tercih etti.

Dünyanın en zengin coğrafyalarından biri olma özelliğini taşıyan, ihracatçıların dipsiz kuyu olarak nitelendirdiği Afrika, barındırdığı yer altı ve üstü zenginlikleri ile gelişmiş ülkeler tarafından geleceğin pazarı olarak görülüyor. Afrika'nın 54 ülkesini mercek altına alan bu ülkeler, kıta için yeni ve etkili ticaret kapıları aralamaya çalışıyor.

Birçok ülke Afrika ile ticaret ilişkileri kurmanın yollarını ararken, Türkiye yaklaşık iki yıl önce kıta ile çok ciddi ilişkiler kurdu. CNR Holding tarafından kurulanan bu ticaret ilişkisi, Export Gateway to Africa Fuarı ile hayata geçirildi.

TÜRKİYE'NİN LOKOMOTİF SEKTÖRLERİ ÜRÜN SERGİLİYOR

Türkiye ve Afrika ticaretinde önemli bir adım atan CNR, 54 Afrika ülkesinin hemen her sektörden karar vericilerini Export Gateway to Africa'da bir araya getirdi. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, katılımcı firmalar ile Afrika'dan gelen kamu ve özel sektör satın almacıları arasında iş anlaşmalarının zemin oluşturdu. B2B ikili iş görüşmelerinin yoğun bir şekilde yapılmaya başlandığı fuar, 4 Aralık'a kadar açık olacak.

Pan-African Federation işbirliği, Assocalzaturifici (İtalyan Ayakkabı Derneği) ve Federation of Indian Export Organisation (Hindistan ihracatçılar federasyonu) desteği ile düzenlenen Export Gateway to Africa Fuarı'nda ayakkabı, mobilya, ev tekstili, yapı, tekne üretimi, hazır giyim, seramik, elektrik ve gıda gibi Türkiye'nin lokomotif sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ürün sergiliyor.

Fuarda yerli markaların yanında çok sayıda yabancı firma da Afrikalı alım heyetleri ile bir araya geliyor. İtalya'nın 32, Ukrayna'nın 10 ve Hindistan'ın ise 35 firma ile ülke pavilyonu olarak yer aldığı fuarda Belarus, Senegal, Kamerun, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir'in aralarında olduğu çok sayıda ülkeden 96 firma Afrikalı ticaret temsilcileri ile buluştu.

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54 Afrika ülkesi ticaret için İstanbul’a geldi
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