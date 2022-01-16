54 bin 100 yeni vaka 136 vefat

Türkiye'de dün test yapılan 364 bin 426 kişiden 54 bin 100'üne Kovid-19 tanısı konulurken, 136 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayıs ıise 68 bin 895 oldu. Yurt genelinde bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 139 miylon 230 bin 188 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında son tabloyu şöyle değerlendirdi: "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir 'salgın' olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edidli. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırd.ı Ne endişe ne gevşeme! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız."A NKARA