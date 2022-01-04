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Giriş Tarihi: 5.1.2022

54 bin 724 yeni vaka 137 vefat

54 bin 724 yeni vaka 137 vefat
Türkiye'de dün 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı. 137 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 26 bin 561 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83.32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.81 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı 133 milyon 551 bin 202 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının, toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" ifadelerini kullandı. ANKARA

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54 bin 724 yeni vaka 137 vefat
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