54 bin 882 öğrenci için ücretsiz konaklama

71 ilde eğitim ve öğretim bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "10 ile ilgili de değerlendirmelerimizde son noktaya geldik. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanımızla hazırlıklarımızı kapsamlı şekilde değerlendirme imkanımız oldu. İnşallah yarın (bugün) açıklayacağız. 10 ilden 71 ile nakiller her geçen gün artmaya başladı. Şu an itibarıyla 54 bin 882 öğrencimiz diğer illere nakil oldu. Bir karar daha aldık, nakil aldıran öğrencileri pansiyonlarımızda ücretsiz şekilde konaklattırıyoruz" dedi.