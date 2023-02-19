Haberler Yaşam Haberleri 54 bin 882 öğrenci için ücretsiz konaklama
Giriş Tarihi: 20.2.2023

54 bin 882 öğrenci için ücretsiz konaklama

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
71 ilde eğitim ve öğretim bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "10 ile ilgili de değerlendirmelerimizde son noktaya geldik. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanımızla hazırlıklarımızı kapsamlı şekilde değerlendirme imkanımız oldu. İnşallah yarın (bugün) açıklayacağız. 10 ilden 71 ile nakiller her geçen gün artmaya başladı. Şu an itibarıyla 54 bin 882 öğrencimiz diğer illere nakil oldu. Bir karar daha aldık, nakil aldıran öğrencileri pansiyonlarımızda ücretsiz şekilde konaklattırıyoruz" dedi.

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54 bin 882 öğrenci için ücretsiz konaklama
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