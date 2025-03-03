54 ilde tefeci ve dolandırıcı operasyonu: 123 kişi tutuklandı

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde toplam 54 ilde tefeci, dolandırıcı ve mali suç örgütlerine yönelik 'Hücre-15' operasyonları düzenlendi. 334 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 13 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 123'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.Şüpheliler hakkında; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı. Operasyona ilişkin, "Suç örgütlerine ve yasadışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.