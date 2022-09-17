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Giriş Tarihi: 18.9.2022

54 kiloluk genç kız 240 çöp şiş yedi

İHA
54 kiloluk genç kız 240 çöp şiş yedi
Denizli'de Mehmet Kaya 7 yıl önce restoranında çöp şiş yarışması başlattı. Bu yılki yarışma ilginç anlara ev sahipliği yaptı. 110 kiloluk Yasin Ağı, 100 tane çöp şişi güçlükle yiyerek yarışmayı ödüle ulaşamadan bıraktı. Ağı'dan sonrasında masaya oturan 54 kiloluk genç kız Selin Deniz, 240 adet çöp şişi 43 dakikada yiyerek 13 bin 650 TL'lik ödülü kazandı. Deniz, "Okul açıldığı için harçlığım çıkar diye düşünerek şansımı denemek istedim. Çok ümidim yoktu" dedi. Ağı ise "54 kilo ağırlığında bir hanımefendi arkadaşımız 240 tane çöp şiş yedi. Bunun cüsse ile alakası yokmuş. Helal olsun" diye konuştu. Restoran sahibi Kaya, "Yarışmayı kazananların çoğu 45-50 kilo civarındaki kadınlar oluyor. 240 çöp şiş, 3 ayran, 1 salata ve 1 tane ekmek yiyerek 13 bin 650 TL ödül kazandı" dedi.

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54 kiloluk genç kız 240 çöp şiş yedi
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