Prim günlerinin yıl olarak karşılığı, çalışanlar tarafından merak edilen önemli bir konudur. Çünkü emeklilik sistemi içinde gün hesabı, yıl hesabıyla doğrudan ilişkili olsa da bu dönüşüm her zaman açık biçimde ifade edilmez. Bu durum, özellikle belirli sayıda günü dolduran kişilerin ne kadar süre çalışmış sayıldığını anlamasını zorlaştırabilir.5400 gün kaç yıl yapıyor, emeklilik hesaplamada 5400 prim günü kaç yıl eder gibi sorular emeklilik yolculuğunun ilk sorularından birkaçıdır.

5400 Gün Kaç Yıl Yapıyor?

5400 prim günü, doğrudan takvim hesabına göre değerlendirildiğinde yaklaşık 15 yıla tekabül eder. Çünkü bir yılda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açısından 360 gün çalışılmış varsayılır. Bu da SGK'nın yıllık çalışma süresini, gerçek takvim yılı olan 365 yerine 360 gün olarak hesaplamasıyla ilgilidir. Bu çerçevede 5400 gün / 360 gün = 15 yıl olarak kabul edilir.

Emeklilik Hesaplamada 5400 Prim Günü Kaç Yıl Eder?

Emeklilik açısından 5400 prim günü, kısmi emeklilik ya da diğer adıyla yaştan emeklilik için gerekli minimum süredir. Yani 5400 gün yalnızca bir yıl karşılığı değil, aynı zamanda hukuki bir eşiği ifade eder. Bu eşik; yaş, sigorta başlangıç yılı ve bağlı olunan sigorta türüne göre değişiklik göstermekle birlikte, genellikle kadınlar için 58 yaş, erkekler için 60 yaş şartıyla birlikte değerlendirilir.

Özellikle 08.09.1999'dan önce sigorta girişi olanlar için EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle yaş şartı kaldırılmıştır, fakat bu sadece tam emeklilik için geçerlidir. 5400 günle emekli olmak isteyenler hâlâ yaş şartına tabidir. Yani kişi EYT kapsamındaysa bile, 5400 günle emekli olabilmesi için yaşı doldurması gerekir.

Ayrıca, 2008 sonrası işe girenler için 5400 prim günü, doğrudan emeklilik hakkı doğurmaz. Bu kişiler için hem yaş hem gün hem de minimum 25 yıllık sigortalılık süresi şartı aranır. 5400 gün, yalnızca kademeli geçiş sistemi içinde belirli tarih aralıklarında işe başlayanlar için avantajlı bir emeklilik sınırı sunar.