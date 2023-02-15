55 büyükbaş hayvanını bağışladı

Down sendromlu 23 yaşındaki Ömer Bahadır Beşkardeş'in askeri botlarını deprem bölgesine göndermesinin ardından bir hayırsever de tam 55 büyükbaş hayvanı depremzedelere gönderdem için Kızılay'a bağışladı. Bilecikli hayırsever Saffettin Güçdü ile oğlu Muhammed İbrahim Güçdü, dün Kızılay Bilecik Şube Müdürlüğü'ne giderek besihanelerindeki 55 büyükbaş hayvanı bağışlayacaklarını iletti. Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun da baba oğula bu bağışlarından dolayı teşekkür ederek "Saffettin Güçdü ve Muhammed İbrahim Güçdü ve ailesine gönülden teşekkür ederiz. Kesimi ve işlemi tamamlanan etler Hatay iline gönderilecektir" dedi.