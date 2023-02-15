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Giriş Tarihi: 15.2.2023 08:12

55 büyükbaş hayvanını bağışladı

Bilecik'ten yine deprem bölgesine bağışlanan güzel bir haber geldi. Hayırsever Saffettin Güçdü ile oğlu Muhammed İbrahim Güçdü, besihanelerinde bulunan toplam 55 büyükbaş hayvanı, depremzedelere gönderilmek üzere Kızılay'a bağışladı. Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, "Kendilerine teşekkür ederiz. Kesimi ve işlemi tamamlanan etler Hatay'a gönderilecek" dedi. Hayırsever baba ile oğluna sosyal medyadan yüzlerce tebrik mesajı yağdı.

Ali OKTAY Ali OKTAY
55 büyükbaş hayvanını bağışladı

Down sendromlu 23 yaşındaki Ömer Bahadır Beşkardeş'in askeri botlarını deprem bölgesine göndermesinin ardından bir hayırsever de tam 55 büyükbaş hayvanı depremzedelere gönderdem için Kızılay'a bağışladı. Bilecikli hayırsever Saffettin Güçdü ile oğlu Muhammed İbrahim Güçdü, dün Kızılay Bilecik Şube Müdürlüğü'ne giderek besihanelerindeki 55 büyükbaş hayvanı bağışlayacaklarını iletti. Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun da baba oğula bu bağışlarından dolayı teşekkür ederek "Saffettin Güçdü ve Muhammed İbrahim Güçdü ve ailesine gönülden teşekkür ederiz. Kesimi ve işlemi tamamlanan etler Hatay iline gönderilecektir" dedi.

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55 büyükbaş hayvanını bağışladı
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